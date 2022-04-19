Когда посольство Казахстана в Украине вернется в Киев, рассказали в МИДе

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В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о работе посольства РК в Украине. В настоящее время оно передислоцировано из Киева во Львов. Решение о возвращении будет приниматься МИД РК по представлению посла, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официального представителя ведомства Айбека Смадиярова.

Отмечается, что в марте посольство Казахстана в Украине было временно передислоцировано во Львов. При этом по два сотрудника временно прикомандированы в посольства РК в Польше и Молдове.

Официальный представитель МИДа добавил, что посол Дархан Калетаев недавно был в Казахстане для консультаций, по итогам которых было решено вернуть на данном этапе в Киев для постоянной дислокации двух сотрудников - военного атташе и дежурного коменданта.

"Посол и остальные сотрудники будут "курсировать" между Львовом и Киевом, поскольку офисное здание нашего посольства в Киеве более приспособлено для необходимой работы и оказания консульских услуг, а также имеет все необходимые технические коммуникации для документооборота", - подчеркнул Смадияров.

Кроме того, по его словам, пребывание посольства во Львове также объясняется продолжающимся процессом эвакуации наших граждан и кандасов, включая вопросы обеспечения их безопасности.

Как пояснили в ведомстве, окончательное решение о полном возвращении посольства Казахстана в Киев будет приниматься министром иностранных дел по представлению посла.

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что посольство Казахстана в Украине вернулось на прежнюю локацию из Львова. Данную информацию опровергли в МИД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965842-kogda-posolstvo-kazahstana-v-ukraine-vernetsya-v-kiev-rasskazali-v-mide/