Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на украинских солдат (видео)

Виктор Медведчук. Фото: t.me/SBUkr

Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук записал видеообращение к президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с просьбой обменять его на украинских солдат и жителей Мариуполя.

Видеозапись была опубликована в официальном Facebook-профиле Службы безопасности Украины.

"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", – сказал депутат.

Напомним, что около недели назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании беглого украинского олигарха Виктора Медведчука.

Вскоре после этого впервые о конфликте РФ и Украины высказался известный певец Филипп Киркоров, который заявил, что поддерживает Медведчука и его супругу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965602-medvedchuk-poprosil-putina-i-zelenskogo-obmenyat-ego-na-ukrainskih-soldat-video/