Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров впервые высказался о событиях в Украине. Российский певец опубликовал на своей официальной странице в Instagram пост в поддержку лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

"Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга", - написал Филипп Киркоров.

Артист обратился к европейским политикам и попросил посмотреть, что происходит в Украине.

"Допускаете ли вы, что, условно, Эммануэль Макрон бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал Fox News только за то, что там говорят неприятные вещи про вашу политику? Так почему вы допускаете это в Украине?!

Человек. Человеческое отношение. Для меня - это высшая и непоколебимая ценность, качество, требование. Пытки, физические и моральные унижения - неприемлемы. Вне зависимости от позиции или контекста дня.

Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижаем - никогда! Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком - несогласным политиком, депутатом с неприкосновенностью, гарантированной законами самой же Украины", - заявил певец.

Он потребовал от ООН подключиться к ситуации и вывести "из подвалов СБУ всех людей, а также провести независимое расследование".

"Я искренне надеюсь, что чистый разум и человеколюбие возобладают, что мои слова смогут зародить хоть каплю здравой мысли. И все наконец-то услышат друг друга!" - заключил российский музыкант.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о задержании лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1965343-filipp-kirkorov-vpervye-vyskazalsya-o-sobytiyah-v-ukraine/