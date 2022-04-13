Зеленский заявил о задержании лидера украинской оппозиции Медведчука

Виктор Медведчук. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании беглого олигарха Виктора Медведчука и предложил обменять его на пленных украинцев.

Украинский лидер в своем Telegram-канале заявил, что глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" был задержан при попытке покинуть территорию Украины.

"Он прятался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" – в плохом смысле слова – знаменитое "Поехали!" не сработало", – сказал Зеленский.

Он добавил, что считает "особо циничным" применение Медведчуком в целях маскировки военного камуфляжа.

"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в российском плену. Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", – добавил президент Украины.

Как пишет DW, в мае прошлого года Медведчука подозревали в организации поставок угля из Донбасса. Его отправили под домашний арест. За несколько дней до начала военных действий в Украине Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, но не смог покинуть страну.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в этом году, а также о переносе демобилизации украинских срочников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964742-zelenskiy-zayavil-o-zaderzhanii-lidera-ukrainskoy-oppozitsii-medvedchuka/