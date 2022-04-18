Турция назвала ситуацию с российско-украинскими переговорами сложной

Ибрагим Калын. Фото: star.com.tr

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие власти прилагают все усилия, чтобы Россия и Украина вернулись к переговорам. Однако эту ситуацию он назвал сложной, передает газета Star.

Ибрагим Калын провел встречу с американскими конгрессменами в офисе президента Турции в Стамбуле.

"Турция по-прежнему делает все возможное для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров", – сказал официальный представитель турецкого лидера, добавив, что ситуация в данный момент относительно сложная.

Он отметил, что их страна дважды принимала российскую и украинскую делегации в Анталье и Стамбуле, чтобы "положить конец войне".

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в турецком городе Синоп заявил, что ООН не способна решать мировые конфликты и нуждается в реформе. По его словам, позиция Турции в отношении украинско-российского конфликта основана на взвешенном подходе и справедливости. Поэтому Анкару воспринимают как посредника и в Киеве, и в Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965585-turtsiya-nazvala-situatsiyu-s-rossiysko-ukrainskimi-peregovorami-slozhnoy/