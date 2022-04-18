СМИ: Планы Европы по снижению зависимости от российского газа оказались выгодными для США

Компания по производству СПГ Cheniere Energy в США. Кадр из видео: YouTube/Cheniere Energy

Планы стран Европы снизить зависимость от природного газа России из-за ситуации с Украиной могут стать "золотым дном" для компаний-экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) из США, пишет Financial Times.

На данный момент суммарные мощности по производству СПГ в США составляют 120 млрд кубометров ежегодно.

"Я думаю, что все почувствовали огромный подъем в течение последних трех-четырех недель", - сказал бывший министр энергетики при администрации Трампа Дэн Бруйетт.

Он добавил, что отношение европейских стран по отношению к ископаемым видам топлива из США претерпело "коренные изменения".

"Будущее американского СПГ зашкаливает. Европа больше склоняется к признанию СПГ вместо предположения о том, что они смогут выбраться из этого [энергетического кризиса] только с помощью возобновляемых источников энергии", - сказал исполнительный директор Freeport LNG Майкл Смит.

Однако не все предполагаемые проекты США по СПГ имеют шанс на реализацию. Заводы по сжижению газа обходятся дорого и пройдут годы, прежде чем они окупятся.

Среди прочих трудностей в этом деле - рост затрат на сооружение объектов, рост стоимости самого газа, усилия специалистов в области климата отказаться от использования углеводородов в долгосрочной перспективе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965557-smi-plany-evropy-po-snizheniyu-zavisimosti-ot-rossiyskogo-gaza-okazalis-vygodnymi-dlya-ssha/