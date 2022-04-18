Вучич объяснил, почему Сербия отказывается вводить санкции против России

Александр Вучич. Кадр из видео: Youtube/RTV Pink Official

Президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала Pink объяснил, почему страна не присоединилась к санкциям против России, как это сделали другие европейские государства.

"[Я] Единственный в Европе, кто не вводил санкции против России, да еще из такой маленькой страны. Называйте меня как хотите, люди (на выборах) показали, что они думают", - сказал Вучич.

Ранее на минувших выборах президента в Сербии Вучич был переизбран на второй срок.

Ряд европейских стран, по словам Вучича, которые ввели санкции против России, сейчас сталкиваются с последствиями.

Что касается Сербии, им еще предстоят переговоры по газу с Россией.

"Нас ждут переговоры с Россией по газу. Какое бы соглашение мы ни подписали, я считаю, что оно будет лучше, чем в других странах ЕС", - сказал президент Сербии.

Глава Сербии отметил, что Россия поддерживала территориальную целостность его страны.

"Если бы я сегодня хотел быть героем номер один в мире, достаточно было бы сказать что угодно против Путина, и все бы наградили меня и сказали, что я величайший демократ в мире", - сказал он.

Напомним, до начала войны в Украине Сербия заявила, что сохранит нейтралитет и не будет занимать ничью позицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965458-vuchich-obyasnil-pochemu-serbiya-otkazyvaetsya-vvodit-sanktsii-protiv-rossii/