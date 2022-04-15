Еврокомиссия завершит оценку шансов вступления Украины в Евросоюз к июню

Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Иллюстративное фото: Pexels

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас в интервью CNN рассказал, что Еврокомиссия намерена оценивать шансы на вступление страны в ЕС по двум критериям.

В ЕС, в первую очередь, намерены вначале оценить функционирующую демократию в Украине и функционирующую рыночную экономику.

"Европейская комиссия начала работу над анализом, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, соответствует ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", - говорит Маасикас.

Экспертная оценка должна завершиться к июню. После чего на основе выводов в ЕС будут решать главный вопрос - предоставлять ли Украине статус кандидата на вступление.

Ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев лично вручила Зеленскому опросник. Его заполнение необходимо для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965152-evrokomissiya-zavershit-otsenku-shansov-vstupleniya-ukrainy-v-evrosoyuz-k-iyunyu/