Швеция подаст заявку на вступление в НАТО в июне, сообщили СМИ

Магдалена Андерссон. Кадр из видео: Youtube/Sverigedemokraterna

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена уже в июне этого года подать заявку о вступлении страны в НАТО, передает Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в партии.

Заявку Швеция планирует подать 29-30 июня на встрече альянса в Мадриде.

Как пишет шведская газета Aftonbladet, главы Социал-демократической рабочей партии Швеции объявили, что 24 мая состоится специальная встреча. На ней они вместе с представителями 26 партийных округов обсудят вопрос вступления страны в НАТО.

Ранее британская газета The Times сообщила, что Швеция и Финляндия планируют стать членами Североатлантического альянса уже этим летом. Их вступление расширит возможности и даст большое преимущество НАТО.

А президент Финляндии Ниинисте заявил, что страна вступит в альянс в случае эскалации ситуации в Европе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964874-shvetsiya-podast-zayavku-na-vstuplenie-v-nato-v-iyune-soobschili-smi/