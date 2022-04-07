Приостановлено членство России в Совете ООН по правам человека

Зал Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото: Eduardo Munoz/Pool/Getty Images

В ходе возобновленной 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральная ассамблея ООН проголосовала за приостановление членства России в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщается на официальном портале "Новости ООН".

Спецсессия прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Предложенную Украиной в соавторстве с 58 странами резолюцию поддержали 93 государства. 24 делегации выступили против и 58 воздержались.

"Резолюция называется "Приостановление прав Российской Федерации, связанных с членством в Совете ООН по правам человека", а голосование по ней состоялось на основании другого документа – резолюции Генеральной Ассамблеи, которая учредила в 2006 году Совет ООН по правам человека (СПЧ).

В ней, в частности, говорится о том, что "Генеральная Ассамблея большинством в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов может приостановить членство в Совете какого-либо члена Совета, который совершает грубые и систематические нарушения прав человека", – говорится в сообщении на портале.

Выступая перед голосованием, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что приостановка членства в СПЧ государства, "грубо нарушающего права человека, – это обязанность, а не выбор".

"Сегодня трагедия разворачивается прямо на наших глазах", – сказал украинский дипломат, призвав своих коллег по Генассамблее не оставаться в стороне и поддержать предложение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека.

В своем выступлении заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что рассматриваемый проект резолюции по факту не имеет ничего общего с положением в области прав человека.

"Сегодня мы видим, как усилиями небольшой группы стран правозащитная архитектура дала огромную трещину", – подчеркнул он, сообщив, что приоритетом России "всегда было укрепление конструктивного диалога, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений в области поощрения и защиты прав человека".

В состав Совета ООН по правам человека входят 47 государств-членов, каждое из которых избирается большинством членов Генеральной Ассамблеи путем прямого тайного голосования на основе принципа справедливого географического распределения.

Авторы статьи поясняют, что места в Совете распределяются между региональными группами следующим образом:

группа африканских государств – 13 мест;

группа азиатских государств – 13 мест;

группа восточноевропейских государств – 6 мест;

группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна – 8 мест;

группа западноевропейских и других государств – 7 мест.

Уточняется, что члены Совета должны исполнять свои полномочия в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964049-genassambleya-oon-priostanovila-chlenstvo-rossii-v-sovete-oon-po-pravam-cheloveka/