Александр Вучич объявил о своей победе на выборах президента в Сербии

Александар Вучич на выборах в Белграде. Фото: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images

Действующий президент Сербии Александр Вучич объявил о своей победе на президентских выборах во время пресс-конференции в штабе Сербской прогрессивной партии, передает ТАСС.

"По нашим данным, я набрал от 59,8 до 60,1%. Мне удалось сделать то, что никогда никому не удавалось сделать в Сербии. Я - единственный, кто два раза победил в первом туре", - сказал Вучич.

Одновременно с президентскими выборами в Сербии в минувшее воскресенье также проходят парламентские. По словам Вучича, большое влияние на результаты последних оказала война в Украине.

"Влияние украинского кризиса на результаты выборов было огромно, все резко сдвинулось вправо. Сербская прогрессивная партия из-за ответственного отношения получила в итоге меньше голосов, потому что не заигрывала с народом", - сказал он.

Вучич добавил, что Сербская прогрессивная партия и ее коалиционный партнер Союз воеводинских венгров получили достаточное количество голосов избирателей для формирования парламентского большинства.

Вучич на этот раз баллотировался на второй президентский срок.

Сербия стремится вступить в Евросоюз. Но при этом сохранить дружественные отношения с другими своими партнерами, включая Россию и Китай. Страна намерена соблюдать военный нейтралитет, речи о вступлении в НАТО нет.

Ранее Сербия заявила, что сохранит нейтралитет в ситуации с Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963154-aleksandar-vuchich-obyavil-o-svoey-pobede-na-vyborah-prezidenta-v-serbii/