Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Фото: Twitter/Kancelariya Prezydenta

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии прибыли в Украину и уже направляются в столицу Киев на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Президент [Польши] Анджей Дуда с президентами Эстонии Аларом Карисом, Латвии Эгилсом Левитсом и Литвы Гитанасом Науседой отправились в Киев на встречу с Президентом Украины Зеленским", - говорится в сообщении канцелярии польского главы.

Фотографии лидеров стран.

Это подтвердили во фракции "Слуга народа".

"Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в Украину и направляются в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским", - сказано в сообщении.

"Наша цель - поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент <…> Страны Балтии являются нашими ключевыми партнерами в вопросах безопасности в регионе. Вместе мы решили вместе поехать в Киев", - цитирует руководителя отдела международной политики Офиса президента Польши Якуба Кумоха портал TVN24.

Визит этих президентов станет первым с начала войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964791-prezidenty-polshi-latvii-litvy-i-estonii-pribyli-v-ukrainu/