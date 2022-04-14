Россия предупредила Украину об ударах по Киеву

Флаг России. Фото: Lev Vlasov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия нанесет удары по украинским центрам принятия решений, если армия Украины продолжит попытки диверсий на российской территории.

"Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", – говорится в заявлении Минобороны России в Telegram-канале.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Но не исключил, что встреча может не состояться. По мнению Зеленского, говорить, что переговоры с Путиным не нужны, – "самая легкая" позиция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964940-rossiya-predupredila-ukrainu-ob-udarah-po-kievu/