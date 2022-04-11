Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции

Предвыборные плакаты. Фото: Anwar Amro/ Getty Images

Завершился первый тур президентских выборов во Франции. После подсчета голосов победу в нем с результатом 27,84% одержал действующий президент Эммануэль Макрон. Вместе с ним во второй тур выходит кандидат Марин Ле Пен.

Информацию о результатах первого тура распространило МВД Франции. В первом туре президентских выборов составила 73,69%. Этот показатель назвали самым низким за последние 20 лет.

Кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 23,15% голосов. На третьем месте оказался лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%.

Второй тур пройдет 24 апреля.

Согласно французским законам, если ни один из кандидатов не набирает в первом туре абсолютного большинства, то между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов, проводится второй тур.

Накануне французы проголосовали в первом туре президентских выборов.

Стоит отметить, что в 2017 году Ле Пен и Макрон оказались теми кандидатами, которые вышли во второй тур президентской гонки. 5 лет назад нынешний глава государства с большим отрывом обошел свою соперницу во втором туре выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964513-makron-i-le-pen-vyshli-vo-vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-frantsii/