Кыргызстан утвердил правила въезда для казахстанцев после открытия наземной границы

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В связи с открытием наземной границы между Казахстаном и Кыргызстаном Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию КР и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции представил перечень правил. Он опубликован в официальном Telegram-канале Штаба КР по COVID-19.

Отмечается, что при пересечении госграницы международными авиарейсами и автотранспортом через автомобильные пункты пропуска граждане Кыргызстана, иностранцы и лица без гражданства должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (активный последние 72 часа) или сертификат о полном курсе вакцинации.

Подчеркивается, что граждане государств-членов ЕАЭС могут использовать мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" для цифрового варианта документов.

На борту самолета обязательны ношение маски и использование антисептиков. В самолет допускаются только пассажиры без клинических проявлений COVID-19.

В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам пассажиры обязаны пройти экспресс-тестирование.

Детям до 12 лет не требуется наличие отрицательного ПЦР-теста или сертификата о полном курсе вакцинации.

Для выезда из страны также требуется отрицательный результат ПЦР –теста (активный последние 72 часа) либо сертификат о полном курсе вакцинации.

Напомним, что с 11 апреля Казахстан открыл наземные границы с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией. Гражданам напомнили, что несмотря на снятие ограничений, некоторые требования все же сохранились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964722-kyrgyzstan-utverdil-pravila-vezda-dlya-kazahstantsev-posle-otkrytiya-nazemnoy-granitsy/