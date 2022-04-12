11 случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 11 апреля, в Казахстане зарегистрировали 11 случаев заражения коронавирусом. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению КВИ.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 7,

в СКО – 2.

За все время пандемии в стране выявили 1 305 315 зараженных коронавирусом.

Напомним, накануне сообщалось о 12 новых зараженных КВИ в трех регионах страны, за сутки до этого суточный прирост составил 13 случаев - новые зараженные были выявлены лишь в четырех областях Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1964554-11-sluchaev-zarazheniya-kvi-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/