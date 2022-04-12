Чехия возобновила прием заявок на шенгенские визы в Казахстане

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Чехия с 9 апреля полностью возобновила прием заявок на шенгенские визы в Чешскую Республику. Об этом сообщается на официальном сайте посольства Чешской Республики в Нур-Султане.

Как сообщили в ведомстве, защитные меры Министерства здравоохранения Чехии для приема краткосрочных виз и прибытия на территорию Чешской Республики полностью отменены.

В связи с этим с 9 апреля граждане Казахстана могут подать документы на шенгенскую визу через визовые центры ВФС в Алматы и Нур-Султане.

На официальной Instagram-странице посольства Казахстана в Чехии сообщается, что с 9 апреля решением правительства при въезде на территорию Чехии из-за рубежа отменяются все эпидемические ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса.

"Больше не требуется предъявление документа об отрицательном тесте на коронавирус, перенесенной болезни или вакцинации. Не нужно будет заполнять въездной формуляр", - сообщили в посольстве.

Говоря о возобновлении приема документов для оформления краткосрочных шенгенских виз, в посольстве отметили, что подать визы можно по любым целям - туризм, лечение, деловые цели и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1964606-chehiya-vozobnovila-priem-zayavok-na-shengenskie-vizy-v-kazahstane/