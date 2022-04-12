Посольство Бельгии возобновит работу в Киеве

Флаг Бельгии над городом. Иллюстративное фото: Pixabay

Посольство Бельгии решило возобновить работу в Киеве. Ранее диппредставительство было закрыто в марте по соображениям безопасности, передает The Brussels Times.

"Министерство иностранных дел в настоящее время готовится к открытию посольства Бельгии в Киеве", - подтвердила глава МИД Бельгии Софи Вильмес после встречи в понедельник с коллегами из стран ЕС в Люксембурге.

Посольство Бельгии в Киеве было закрыто спустя неделю после начала войны. Также были эвакуированы сотрудники.

Бельгия подтвердила также о пожертвовании еще 500 млн евро для Украины в Европейский фонд мира.

Несколькими днями ранее стало известно, что в столице Украины возобновляет работу посольство ЕС. Об этом сообщил один из послов Евросоюза Матти Маасикас в Twitter.

"Так счастлив снова вернуться в Киев", - написал он.

Ранее президент Зеленский призвал посольства других стран вернуться обратно в Киев.

В украинскую столицу уже вернулись диппредставительства Турции и Словении, а также посол Литвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964558-posolstvo-belgii-vozobnovit-rabotu-v-kieve/