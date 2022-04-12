Япония утвердила дополнительные санкции против России

Флаг Японии. Фото: Anthony Dibon/Icon Sport via Getty Images

Власти Японии ввели дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России, об этом сообщается на сайте японского МИД.

В обновленный санкционный список попали члены Государственной думы России и военнослужащие, среди которых оказались главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков и другие.

Санкции также введены против организаций: "НПК "Техмаш", Рязанское конструкторское бюро "Глобус", Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-авиа", государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени Торопова и других.

Кроме того, Япония ввела запрет на новые прямые инвестиции в Россию.

Ранее правительство Японии заморозило активы российских Сбербанка и Альфа-банка. Импорт российского угля в Японию также будет постепенно снижаться, чтобы в конечном итоге был введен полный его запрет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964556-yaponiya-utverdila-dopolnitelnye-sanktsii-protiv-rossii/