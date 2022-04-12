Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию срочников

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в этом году, а также о переносе демобилизации украинских срочников. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса президента Украины.

Согласно документу, данный указ вносит изменения в приказ от 29 декабря 2021 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".

Новый указ Зеленского отменяет призыв в Вооруженные силы Украины весной текущего года, а также откладывает демобилизацию ранее призванных военнослужащих до "объявления в установленном порядке демобилизации".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии страны на 100 тысяч человек в течение трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964551-zelenskiy-otmenil-vesenniy-prizyv-i-demobilizatsiyu-srochnikov/