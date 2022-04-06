Посольство Турции в Украине возобновило работу в Киеве

Флаг Турции. Фото: pexels.com

Посольство Турции в Украине сообщило в официальном Twitter, что вернулось обратно в Киев после временной эвакуации в город Черновцы. Они возобновят работу в украинской столице 6 апреля.

"Дорогие наши граждане и украинские друзья, мы временно переносили нашу деятельность в Черновцы, что был нашим логистическим центром в работе. А сегодня мы вернулись в свой дом, в Киев", - сказано в сообщении.

Диппредставительство продолжит свою работу, включая предоставление консульских услуг.

Посольство Турции в Украине было эвакуировано в Черновцы в первой половине марта после начала войны.

Известно, что еще до начала боевых действий в Украине некоторые из стран решили эвакуировать сотрудников своих диппредставительств из Киева. Так поступили Великобритания, США и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963732-posolstvo-turtsii-v-ukraine-vozobnovilo-rabotu-v-kieve/