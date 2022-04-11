Новая Зеландия направит в Европу самолет с военными и выделит Украине 8,9 млн долларов

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Фото: Hagen Hopkins/Getty Images

На пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров Новой Зеландии премьер Джасинда Ардерн заявила, что они направят в Европу самолет С-130 Hercules с 50 военнослужащими, передает NZ Herald.

Десятки направленных военнослужащих прибудут в Европу, чтобы помочь в распределении пожертвованной военной помощи Украине. Они пробудут там два месяца.

"Но они ни в коем случае не войдут в Украину, и их об этом не просили", - сказала Ардерн.

Кроме того, Новая Зеландия пожертвует 13,1 млн новозеландских долларов (8,9 млн долларов США).

Из них 7,5 млн (5,1 млн долларов США) направят на закупку оружия для Украины через Великобританию, один миллион (682 тыс. долларов США) пойдут в фонд Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, 500 тысяч (341 тысяча долларов США) для Международного Суда и Международного уголовного суда.

"4,1 млн долларов (2,8 млн долларов США) направят на поддержку коммерческого доступа к спутникам для военной разведки Украины", - говорится в сообщении.

Общий объем помощи от Новой Зеландии Украине составляет 20,5 млн американских долларов.

Тем временем Германия собирается перевезти к себе на лечение раненых граждан Украины из польского города Жешув, передает Tag24.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964418-novaya-zelandiya-napravit-v-evropu-samolet-s-voennymi-i-vydelit-ukraine-89-mln-dollarov/