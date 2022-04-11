Впервые за три недели на Чернобыльской АЭС была проведена смена персонала, сообщило МАГАТЭ

Саркофаг над 4 энергоблоком ЧАЭС. Фото: Getty Images/ German Meyer

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что впервые за три недели на Чернобыльской АЭС была проведена смена персонала.

"Украина <…> провела первую ротацию персонала на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) за три недели и только вторую с конца февраля", - сказано в сообщении.

ЧАЭС находилась под контролем российских войск в течение пяти недель. Территорию станции они покинули только 31 марта. И за это время, как утверждает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, многим работникам не разрешалось покидать свои рабочие места.

"Хотя очень хорошо, что украинские власти постепенно восстанавливают регулирующий контроль над Чернобыльской площадкой, ясно, что предстоит еще много работы, чтобы вернуть площадку в нормальное состояние", - сказал Гросси.

Ранее украинские СМИ сообщили, что российские военные вырыли траншеи в запретной зоне недалеко от Чернобыля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964387-vpervye-za-tri-nedeli-na-chernobylskoy-aes-byla-provedena-smena-personala-soobschilo-magate/