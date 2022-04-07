Российские военные вырыли траншеи в запретной зоне недалеко от Чернобыля

Высокорадиоактивная зона отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Фото: кадр из видео

Украинские власти опубликовали видеозапись с беспилотника, на кадрах которого видны заброшенные траншеи, вырытые российскими военными в высокорадиоактивной зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС, передает CNN.

Telegram-канал "Энергоатом" опубликовал видеоролик, снятый украинскими военными, на котором показаны пустые ямы и траншеи заброшенных военных укреплений в районе, известном как Рыжий лес.

Отмечается, что свое название Рыжий лес получил после того, как десятки квадратных километров сосен стали красными, поглотив радиацию от взрыва в Чернобыле в 1986 году.

Следы танков и вырытые траншеи также заметны в лесу, считающемся самым загрязненным районом во всей Чернобыльской зоне отчуждения и закрытым для всех, кто не работает там и не имеет специального разрешения.

По данным "Энергоатом", российские военнослужащие могли получить значительное радиационное облучение, когда копали землю, а также радиоактивная пыль, поднятая тяжелой техникой, могла попасть в их дыхательные пути.

Ранее высокопоставленный представитель министерства обороны США рассказал, что часть российских войск была выведена с территории Чернобыльской АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963945-rossiyskie-voennye-vyryli-transhei-v-zapretnoy-zone-nedaleko-ot-chernobylya/