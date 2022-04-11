Катар передаст пять млн долларов на помощь украинским беженцам

Флаг Катара. Фото: Clive Rose/Getty Images for DAGOC

Помощница главы МИД Катара Лолва бинт Рашид аль-Хатер заявила, что их страна направит пять миллионов долларов на помощь украинским беженцам, передает ТАСС.

"Государство Катар объявило о выделении через Катарский фонд развития $5 млн на гуманитарную помощь для поддержки украинских беженцев и перемещенных лиц", – говорится в заявлении.

Отмечается, что "сложная гуманитарная ситуация, в которой оказались миллионы беженцев в условиях продолжающейся эскалации и напряженности, требует солидарности международного сообщества c целью разработки чрезвычайных планов для реагирования на их жизненные потребности".

Аль-Хатер подчеркнула, что власти страны призывают к немедленному прекращению боевых действий на территории Украины и урегулированию конфликта дипломатическими методами, а также обеспечению безопасности гумкоридоров для доставки необходимой помощи.

Ранее Австралия передала Украине бронетехнику Bushmasters на 38 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964385-katar-peredast-pyat-mln-dollarov-na-pomosch-ukrainskim-bezhentsam/