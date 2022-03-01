"С нами ЕС будет крепче": Зеленский выступил в Европарламенте
Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед депутатами Европарламента.
Зеленский начал произносить подготовленную речь, однако в прямом эфире, как пишет УНИАН, отказался от нее.
"У нас больше нет бумажек, мы уже не можем действовать по бумажкам", - заявил Зеленский.
По данным издания, в начале заседания Владимир Зеленский выступил и призвал Европу принять Украину в состав Евросоюза. Он также напомнил, что 28 февраля официально подписал заявку на членство Украины в ЕС.
Затем он рассказал о борьбе украинского народа за свои права и свободу.
"Уважаемые присутствующие, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу и жизнь, а сейчас - за выживание, и это наша главная мотивация, но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что мы всем показываем, что мы такие и есть. С нами ЕС будет точно крепче", - сказал президент Украины.
Зеленский рассказал об ужасах войны, о погибших детях.
"16 детей ты убил!" - эмоционально обратился Зеленский к президенту России Владимиру Путину.
В заключении своей речи он еще раз обратился к Европарламенту.
"То к чему мы шли и идем, я бы хотел, чтобы сегодня от вас к нам звучало - "выбор Европой Украины".
Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму", - сказал украинский лидер.
Депутаты Европарламента аплодировали ему стоя.
Напомним, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Twitter о принятии заявки на членство Украины в Евросоюзе. Заявка были подписана Зеленским накануне.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958693-s-nami-es-budet-krepche-zelenskiy-vystupil-v-evroparlamente/