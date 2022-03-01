"С нами ЕС будет крепче": Зеленский выступил в Европарламенте

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед депутатами Европарламента.

Зеленский начал произносить подготовленную речь, однако в прямом эфире, как пишет УНИАН, отказался от нее.

"У нас больше нет бумажек, мы уже не можем действовать по бумажкам", - заявил Зеленский.

По данным издания, в начале заседания Владимир Зеленский выступил и призвал Европу принять Украину в состав Евросоюза. Он также напомнил, что 28 февраля официально подписал заявку на членство Украины в ЕС.

Затем он рассказал о борьбе украинского народа за свои права и свободу.

"Уважаемые присутствующие, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу и жизнь, а сейчас - за выживание, и это наша главная мотивация, но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что мы всем показываем, что мы такие и есть. С нами ЕС будет точно крепче", - сказал президент Украины.

Зеленский рассказал об ужасах войны, о погибших детях.

"16 детей ты убил!" - эмоционально обратился Зеленский к президенту России Владимиру Путину.

В заключении своей речи он еще раз обратился к Европарламенту.

"То к чему мы шли и идем, я бы хотел, чтобы сегодня от вас к нам звучало - "выбор Европой Украины".

Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму", - сказал украинский лидер.

Депутаты Европарламента аплодировали ему стоя.

Напомним, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Twitter о принятии заявки на членство Украины в Евросоюзе. Заявка были подписана Зеленским накануне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958693-s-nami-es-budet-krepche-zelenskiy-vystupil-v-evroparlamente/