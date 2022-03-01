Заявка на членство Украины в Евросоюзе принята, заявили в офисе Зеленского

Флаг ЕС. Фото: artJazz/Getty Images

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Twitter о принятии заявки на членство Украины в Евросоюзе.

Также Ермак анонсировал выступление Зеленского перед депутатами Европарламента.

"Вчера Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована", - написал глава офиса главы Украины.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Сегодня стало известно, что рассмотрение заявки на вступление Украины в ЕС официально стартовало.

Также сегодня Зеленский должен выступить в Европарламенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958690-zayavka-na-chlenstvo-ukrainy-v-evrosoyuze-prinyata-zayavili-v-ofise-zelenskogo/