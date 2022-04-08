Европарламент требует запретить поставки нефти и газа из России

Здание ЕП в Брюсселе. Фото: gettyimages

Депутаты Европарламента призвали ввести "полное эмбарго" на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России, об этом говорится на официальном сайте организации.

За принятие резолюции проголосовали 513 парламентариев.

"Депутаты Европарламента призывают к дополнительным карательным мерам, включая "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа", – говорится в сообщении ЕП.

По словам депутатов, существующие санкции должны быть полностью и эффективно реализованы на всей территории ЕС и международными союзниками ЕС в приоритетном порядке.

Чтобы сделать санкции более эффективными, Европарламент призывает исключить российские банки из системы SWIFT, запретить всем судам, связанным с Россией, заходить в территориальные воды ЕС и швартоваться в их портах, а также осуществлять автомобильные грузовые перевозки из России и в Россию и Беларусь.

"Указывая на участие Беларуси в войне в Украине, резолюция требует, чтобы санкции против Беларуси были такими же, как санкции, введенные против России", – говорится в заявлении ЕП.

Ранее в ходе возобновленной 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральная ассамблея ООН проголосовала за приостановление членства России в Совете ООН по правам человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964070-evroparlament-trebuet-zapretit-postavki-nefti-i-gaza-iz-rossii/