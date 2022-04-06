Япония отказалась высылать российских дипломатов

Флаг Японии. Фото: Kyodo News Stills via Getty Images

Япония не станет высылать российских дипломатов по примеру других государств, так как опасается, что Москва предпримет аналогичные меры, передает Sankei Shimbun со ссылкой на источники.

Высылка японских дипломатов из России значительно усложнит их работу в этой стране, включая консульские функции и помощь гражданам Японии в случае экстренных ситуаций.

К тому же Токио никогда не прибегал к подобным мерам.

Как пишет Yomiuri Shimbun, японское правительство изучает вопрос о введении дополнительных санкций против России. Данный шаг координируется с другими участниками G7.

По слухам, Токио намерены заморозить активы российского Сбербанка и запретить ввоз сельскохозяйственной продукции из России.

Напомним, в конце марта Япония запретила вывозить в Россию предметы роскоши. Затем наложила ограничения на компании и лица из России, которые посчитала причастными к ядерной программе КНДР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963695-yaponiya-otkazalas-vysylat-rossiyskih-diplomatov/