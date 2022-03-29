Япония запретила вывозить в Россию предметы роскоши

Флаг Японии. Фото: Anthony Dibon/Icon Sport via Getty Images

Власти Японии с 5 апреля запретили экспорт предметов роскоши на территорию России, передает РИА Новости.

Глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что в Россию запрещено вывозить автомобили премиум-класса и драгоценности.

"Согласно решению правительства, начиная с 5 апреля, вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий", – уточнил он.

Ранее власти Японии запретили вывозить в Россию и Беларусь почти 300 наименований товаров и технологий. Россия не сможет получать ряд полупроводников, программ для конструирования микрочипов, программное обеспечение для проектирования. Помимо этого, Япония своим компаниям запрещает сотрудничество с 49 российскими компаниями, связанными с военным производством, а также с двумя белорусскими организациями, включая государственные учреждения и производителей самолетов и кораблей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962506-yaponiya-zapretila-vyvozit-v-rossiyu-predmety-roskoshi/