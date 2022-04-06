США введут санкции против российского Сбербанка и дочерей Путина

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Соединенные Штаты собираются ввести санкции против крупнейших банков России, а также двух дочерей президента Владимира Путина, передает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Санкции могут быть введены уже на этой неделе. Предположительно, в среду.

Меры коснутся двух российских крупнейших банков - Альфа-банка и Сбербанка, а также дочерей Путина - Марии Путиной и Катерины Тихоновой.

Новый пакет санкций был введен вслед за новостями о жертвах в украинском городе Буча. Москва утверждает, что все фото- и видеоматериалы, которые свидетельствуют об этих зверствах, являются фейками.

В прошлом месяце меры, введенные Великобританией, коснулись Альфа-банка.

В начале апреля директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США собираются ввести санкции против 120 организаций России и Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963663-ssha-vvedut-sanktsii-protiv-rossiyskogo-sberbanka-i-docherey-putina/