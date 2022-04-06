США заявили, что Россию нельзя исключить из состава СБ ООН

Белый дом. Фото: Samuel Corum/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на минувшем пресс-брифинге заявила, что Россию вряд ли лишат постоянного членства в Совбезе ООН. Информация опубликована на официальном сайте.

"Я думаю, что он [Зеленский], конечно, говорил <…> о своем разочаровании, которое мы разделяем, тем, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Мы не видим [перспективы] изменений в этом плане", - сказала Псаки.

Она повторила, что главная цель США в войне в Украине - оказывать помощь. И они продолжат это делать.

В интервью с MSNBC постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Россию нельзя исключить из Совета Безопасности. Но можно сделать ее пребывание там "некомфортным".

"Но мы, безусловно, можем изолировать их (Россию) в Совете Безопасности. Мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали", - сказала она.

Напомним, исключить Россию из Совбеза ООН в начале марта предложил Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963670-ssha-zayavili-chto-rossiyu-nelzya-isklyuchit-iz-sostava-sb-oon/