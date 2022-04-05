"Может, так случится, что и не будет встречи": Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В интервью с журналистами во время телевизионного марафона президент Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным. Но не исключил, что встреча может не состояться, передает УНИАН.

По мнению Зеленского, говорить, что переговоры с Путиным не нужны, - "самая легкая" позиция.

"Мы считаем, что это геноцид, что все они должны понести наказание за это, и при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться. И при этой встрече найти выход из этой ситуации, и при этом выходе не потерять свою территорию", - сказал президент Украины.

Он не исключил также возможности, что встреча с российским президентом может в конце концов не состояться.

"Может, так случится, что и не будет встречи. Может так произойти", - сказал Зеленский.

Ранее из-за событий в Буче в Украине Байден призвал провести судебные разбирательства над Путиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963572-mozhet-tak-sluchitsya-chto-i-ne-budet-vstrechi-zelenskiy-otvetil-na-vopros-o-peregovorah-s-putinym/