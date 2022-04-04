Золотой рудник "Кумтор" стал собственностью Кыргызстана, заявил Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: president.kg

Сегодня, 4 апреля, президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с обращением к жителям страны. В ходе своей речи он заявил, что месторождение "Кумтор" полностью возвращено Кыргызстану, сообщается на официальном сайте кыргызского лидера.

По словам Жапарова, было подписано соглашение об урегулировании спора с компанией "Центерра".

"Таким образом, мы смогли обеспечить полную и безвозвратную передачу Кыргызстану нашего крупнейшего национального достояния – рудника "Кумтор", – обратился он к кыргызстанцам.

Он раскрыл некоторые детали этой сделки.

По словам президента Кыргызстана, 100% акций в компании "Кумтор Голд Компани" теперь принадлежат Кыргызстану. Вся прибыль с 15 мая 2021 года также принадлежит кыргызской стороне. Как отметил Жапаров, это больше 323 миллионов долларов США.

Кроме того, по условиям соглашения, компания "Центерра" выплачивает Кыргызстану дивиденды за 3 квартала прошлого года – примерно 11 млн долларов.

Также было достигнуто соглашение о единовременной выплате в 50 млн долларов компанией "Центерра" кыргызской стороне.

Вместе с этим президент Кыргызстана сообщил о прекращении судебных дел и претензий между сторонами.

Напомним, что по делу "Кумтора" проходит целый ряд высокопоставленных чиновников Кыргызстана. В рамках этого же уголовного дела ранее были задержаны трое бывших премьер-министров – Омурбек Бабанов (позже – арестован), Темир Сариев (позже – арестован) и Джоомарт Оторбаев, а также бывший первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Еще двоих экс-президентов страны объявили в розыск.

Также мы писали, что в конце прошлого года из СИЗО выпустили депутатов парламента Асылбека Жээнбекова, брата Сооронбая Жээнбекова, и Торобая Зулпукарова. Они тоже проходят подозреваемыми по делу месторождения "Кумтор".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963447-zolotoy-rudnik-kumtor-stal-sobstvennostyu-kyrgyzstana-zayavil-zhaparov/