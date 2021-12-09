Дело "Кумтора": брата экс-президента Кыргызстана отпустили из СИЗО

Асылбек Жээнбеков. Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков

В Бишкеке из СИЗО выпустили депутатов парламента Асылбека Жээнбекова, брата Сооронбая Жээнбекова, и Торобая Зулпукарова. Они проходят подозреваемыми по делу месторождения "Кумтор".

Из СИЗО парламентариев выпустили решением Первомайского районного суда Бишкека. Принято оно сегодня. Ходатайство внес Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), пишет Sputnik Кыргызстан.

Как пишет издание, оба депутата проходят подозреваемыми по уголовному делу о коррупции при реализации проекта "Кумтор" в 2012 году. Жээнбеков тогда был спикером Жогорку Кенеша (однопалатный парламент Кыргызстана), а Зулпукаров – его заместителем. Под стражей они находились с июня этого года.

Торобай Зулпукаров. Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков

В ноябре генпрокурор Курманкул Зулушев внес на рассмотрение парламента вопрос о лишении двух законодателей неприкосновенности, чтобы их можно было привлечь к ответственности. Депутаты создали комиссию, однако в итоге та посчитала, что Зулпукаров и Жээнбеков незаконно находятся под стражей без согласия ЖК. Согласно заявлению комиссии, они не нарушали законы и регламент Жогорку Кенеша во время рассмотрения одного из соглашений по "Кумтору".

Комиссия пришла к выводу, что парламентариев следует немедленно освободить из СИЗО. Депутаты поддержали это решение. Расследование дела в отношении Жээнбекова и Зулпукарова приостановлено до истечения срока их полномочий.

Отметим, что в рамках этого же уголовного дела ранее были задержаны трое бывших премьер-министров – Омурбек Бабанов (позже – арестован), Темир Сариев (позже – арестован) и Джоомарт Оторбаев, а также бывший первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев.

Еще двоих экс-президентов страны объявили в розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946227-delo-kumtora-brata-eks-prezidenta-kyrgyzstana-otpustili-iz-sizo/