"В настоящее время нет": в Белом доме рассказали о возможности встречи Байдена с Путиным

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Jim Watson/ Contributor

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что Байден не собирается разговаривать с Путиным. Сообщение появилось на официальном сайте.

"В настоящее время нет. Нам было совершенно ясно, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует от русских серьезной демонстрации серьезной деэскалации, а мы этого не видели", - сказала Бедингфилд.

Ранее она говорила, что американский президент встретится с Путиным, если будут даны определенные гарантии. Вдобавок все будет зависеть от того, о чем захочет поговорить российский глава.

Последний телефонный разговор между Байденом и Путиным состоялся 12 февраля, примерно за две недели до начала военных действий в Украине. Тогда президент Соединенных Штатов предупредил Путина о последствиях вторжения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963072-v-nastoyaschee-vremya-net-v-belom-dome-rasskazali-o-vozmozhnosti-vstrechi-baydena-s-putinym/