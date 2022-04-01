США введут санкции против 120 организаций России и Беларуси

Белый дом. Фото: Robert Alexander/Getty Images

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила на минувшем пресс-брифинге, что министерство торговли США собирается ввести санкции в отношении 120 организаций России и Беларуси. Сообщение появилось на официальном сайте.

"В ближайшие дни Министерство торговли также предпримет дальнейшие действия по ухудшению оборонного, аэрокосмического и морского секторов России, добавив 120 организаций в России и Беларуси в список [санкций]", - сказала Бедингфилд.

Таким образом, количество "российских и белорусских сторон", которые попали под санкции с начала войны в Украине, превысит 200.

Попавшие в новый список организации не смогут получить передовые технологии США без лицензии. А в получении последней будет отказано практически всем.

На пресс-брифинге Бедингфилд заявила, что рост рубля в последнее время является результатом "искусственной поддержки" со стороны правительства России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963063-ssha-vvedut-sanktsii-protiv-120-organizatsiy-rossii-i-belarusi/