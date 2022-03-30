Белый дом назвал условия встречи Байдена с Путиным
Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд рассказала, в каком случае президент Байден согласится встретиться с Владимиром Путиным, передает The Guardian.
Байден встретится с Путиным, если будут даны определенные гарантии. Также все будет зависеть от того, о чем сам хочет поговорить российский президент.
"Мы очень ясно дали понять, что необходима ощутимая деэскалация [в Украине] со стороны России и четкая, искренняя приверженность дипломатии, прежде чем президент [Байден] пойдет на такой разговор", - сказала Бедингфилд.
Напомним, во время мероприятия, посвященного пакету бюджетных предложений, Байден заявил, что не собирается извиняться перед Путиным за сказанные ранее в его адрес слова.
Кроме того, по словам американского президента, сказанное им не вредит дипломатическим отношениям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962693-belyy-dom-nazval-usloviya-vstrechi-baydena-s-putinym/