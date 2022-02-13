Путин вновь поговорил с Байденом и Макроном на фоне слухов о возможности вторжения России на Украину

Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin/TASS/Getty Images

Президент России Владимир Путин в субботу, 12 февраля, созвонился с лидером США Джо Байденом, а также французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как сообщается на официальном сайте Белого дома, Джо Байден в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным предупредил Россию о последствиях вторжения на Украину.

"Президент Байден четко дал понять, что если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, США вместе с нашими союзниками и партнерами ответят решительно, что быстро обернется тяжелыми последствиями для России", - говорится в сообщении.

В заявлении Белого дома говорится, что Байден в разговоре с Путиным подчеркнул, что США нацелены на дипломатию с Россией, при этом готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины.

"Президент Байден подчеркнул, что дальнейшее вторжение России на Украину приведет к масштабным человеческим страданиям и ослабит позиции России", - говорится в сообщении Белого дома.

Между тем, как пишет "РИА Новости", ссылаясь помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты России и США говорили более часа. По его словам, "разговор был сбалансированным и деловым".

"Разговор продолжался чуть более часа… Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно", - заявил он.

Ушаков уточнил, что телефонный разговор с Владимиром Путиным запросила американская сторона, ссылаясь на вероятность "вторжения" России на Украину.

Отметим, последний телефонный разговор между двумя главами США и РФ состоялся в ночь с 30 на 31 декабря и продлился 50 минут.

Вчера, 12 февраля, президент России Владимир Путин также созвонился с французским лидером Эммануэлем Макроном. Как пишет "Лента.ру", разговор политиков продолжался 1 час 40 минут. Главы стран также обсудили растущую напряженность "в российско-украинском кризисе".

На этой неделе Макрон и Путин провели переговоры в Москве, где они также обсуждали ситуацию вокруг Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955856-putin-vnov-pogovoril-s-baydenom-i-makronom-na-fone-sluhov-o-vozmozhnosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu/