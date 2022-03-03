Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз

Ираклий Гарибашвили. Кадр из видео: facebook.com/GaribashviliOfficial

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявление о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Как пишет ТАСС, перед тем, как подписать документ, Гарибашвили отметил, что это событие является "важной вехой на пути европейской интеграции Грузии".

"Подача заявки на членство в Евросоюз является еще одной важной вехой на пути европейской интеграции Грузии – этапом, который открывает новую страницу нашей истории и продолжает усилия наших предков, которые были направлены на объединение в общую европейскую семью. Грузия является европейским государством", – заявил премьер-министр.

Ранее правящая партия страны "Грузинская мечта", согласно программе, планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году.

Тем не менее, уже вчера, 2 марта, председатель партии Ираклий Кобахидзе сообщил, что политическая команда "Грузинской мечты" приняла решение немедленно подать заявку на получение статуса кандидата в члены в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959169-gruziya-podala-zayavku-na-vstuplenie-v-evrosoyuz/