Глава Южной Осетии объявил о намерении республики войти в состав России

Анатолий Бибилов. Фото: er.ru

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал "стратегической целью республики" объединение с Россией. По словам Бибилова, в ближайшее время будут предприняты соответствующие юридические шаги. Его обращение появилось на официальном сайте партии "Единая Россия".

"Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России", - говорится в обращении Бибилова.

Он напомнил, что "первое за новейшую историю возрождение русского мира" случилось именно в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия "приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость республики".

Сейчас же, как подчеркнул Бибилов, "главная историческая и стратегическая цель осетинского народа - объединение в рамках России".

"Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем", - заявил глава Южной Осетии.

Сенатор Российской Федерации Андрей Климов прокомментировал обращение Бибилова. Его слова опубликовал официальный Telegram-канал партии "Единая Россия".

Климов заявил, что законодательство предусматривает процедуру принятия в состав России иностранных государств или их частей.

"Для того чтобы это сделать, необходимо главное выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум", - добавил сенатор.

Как пишет "Интерфакс", Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Сейчас Южную Осетию признают Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу и Сирия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962864-glava-yuzhnoy-osetii-obyavil-o-namerenii-respubliki-voyti-v-sostav-rossii/