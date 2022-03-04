Канцлер ФРГ Шольц прокомментировал возможность вступления Украины и Грузии в ЕС

Олаф Шольц. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в условиях сложившейся ситуации разговоры о вступлении Украины, Молдавии и Грузии в ЕС не совсем уместны, передает РИА Новости со ссылкой на канал ZDF.

По словам Шольца, это "не тот вопрос, о котором может идти речь" сейчас.

"Мы должны предотвратить войну, то есть не преодолеть - она уже идет, а позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, должны сделать все возможное, чтобы перспективы развития Украины... были хорошими, чтобы страна не была полностью разрушена и чтобы миллионы людей не погибли", - сказал Шольц.

Помимо этого отказать Украине и Грузии во вступлении в НАТО, по мнению канцлера ФРГ, было правильным решением.

"Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу", - объяснил Шольц.

Он добавил, что сейчас этот вопрос не обсуждается.

При этом альянс не планировал размещать ракеты на территории Украины, тем самым угрожая безопасности России.

"Его (президента России Владимира Путина - ред.) озабоченности, которые он также сформулировал, о том, что НАТО планировало разместить в Украине ракеты, которые нацелены на Москву - это ни в коем случае не было планом кого бы то ни было", - сказал глава Германии.

Шольц не получал конкретных обещаний от Путина, что спецоперация в Украине не состоится. Такого заявления не было.

"Заявления о том, что этого не случится, никто не получал", - сказал Шольц.

Он отметил, что даже если Запад ввел санкции против России, он одновременно открыл для нее пространство для дипломатии.

При этом в ФРГ начали закупки газа в обход России.

"Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше", - сказал Шольц, добавив, что Германия продолжает "получать газ, нефть и уголь из России".

Шольц назвал решение Германии отправить оружие в Украину правильным. Политик не считает, что они опоздали с помощью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959197-kantsler-frg-sholts-prokommentiroval-vozmozhnost-vstupleniya-ukrainy-i-gruzii-v-es/