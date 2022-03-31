Россия предложила ЕС новую схему оплаты газа

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Россия предложила странам Евросоюза новую схему оплаты газа. Иностранным покупателям нужно будет обязательно открыть рублевый счет в российском банке, передает РБК со ссылкой на источник.

"Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа", - утверждает источник.

Отмечается, что платеж к "Газпрому" должен осуществляться только в рублях.

Ранее Путин в ходе совещания сказал, что Россия переведет в рубли расчеты за поставку газа "недружественным странам". Этому воспротивились в ЕС. Шольц отклонил данное требование, а глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала выплату рублями попыткой России обойти санкции.

Позже Германия ввела режим раннего предупреждения ЧС из-за ситуации с газом. А Польша заявила о планах полностью отказаться от российского угля в апреле или мае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962984-rossiya-predlozhila-es-novuyu-shemu-oplaty-gaza/