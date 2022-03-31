Квартиру Зеленского в Крыму национализируют

Жилой комплекс "Император". Фото: deluxe-estate.com

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму собираются национализировать, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

Недвижимость Зеленского расположена в поселке Ливадия в Ялтинском регионе.

По сообщениям крымских СМИ, квартира президента Украины находится в пятиэтажном жилом комплексе "Император". Недвижимость площадью 129,8 квадратных метра была приобретена вместе с паркоместом площадью 16,1 квадратных метра в апреле 2013 года.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что имущество украинских политиков и олигархов, которые поддерживают украинское правительство, будет национализировано.

"В список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии", - сказал источник.

Окончательное решение примет парламент Крыма. Соответствующий список будет готов на неделе.

Напомним, в марте Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии имущества России и ее резидентов на территории Украины.

Также объекты собственности России начали изымать в Польше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962909-kvartiru-zelenskogo-v-krymu-natsionaliziruyut/