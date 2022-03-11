Зеленский подписал закон о конфискации российской собственности в Украине

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии имущества России и ее резидентов на территории Украины.

"Президент Украины В. Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", – говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что изъятие имущества будет проходить без компенсации их стоимости.

"Согласно этому закону, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов проходит без какой-либо компенсации их стоимости из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины", – сообщается в публикации.

Как пишет НВ Украина, Верховная Рада приняла данный законопроект 4 марта. Решение о принудительном изъятии в Украине российской собственности будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, а вводиться в действие оно будет указом Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил, что готов сесть за стол переговоров и обсуждать окончание войны между Россией и Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960154-zelenskiy-podpisal-zakon-o-konfiskatsii-rossiyskoy-sobstvennosti-v-ukraine/