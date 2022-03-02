Объекты собственности России начали изымать в Польше

Флаг Польши. Иллюстративное фото: Pexels

Министерство иностранных дел Польши заявило, что в Варшаве начали изымать объекты собственности России. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

Ведомство обратилось в компетентные органы для возбуждения исполнительного производства в отношении двух объектов, принадлежащих России.

Отмечается, что эти объекты не используются для дипломатических или консульских целей.

"В отношении обоих этих объектов вынесены вступившие в законную силу решения польских судов, предписывающие передать их законному владельцу - Государственному казначейству [Польши]", - говорится в сообщении.

Напомним, Польша и другие страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для России. В ответ российская сторона поступила таким же образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958802-obekty-sobstvennosti-rossii-nachali-izymat-v-polshe/