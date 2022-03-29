Песков прокомментировал появление Абрамовича на украинско-российских переговорах в Стамбуле

Роман Абрамович. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что присутствовавший на переговорах Украины и России в Стамбуле Роман Абрамович не является официальным членом делегации, передает РБК.

"Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской сторонами. Он не является официальным членом делегации. Вы знаете, что нашу делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Но тем не менее с нашей стороны он также присутствует сегодня в Стамбуле", - сказал Песков.

Он добавил, что присутствие бизнесмена было одобрено с украинской и российской сторон.

Новость про то, что у Абрамовича и еще нескольких участников переговоров были симптомы отравления, не соответствует действительности.

"Эти сообщения безусловно не соответствуют действительности. Были уже заявления представителей того же Абрамовича. Да и вот они все, собственно, члены делегаций, вот они сейчас по экранам телевидения показаны в Стамбуле", - цитирует пресс-секретаря Путина Медуза.

Ранее СМИ сообщили, что сегодня на украинско-российских переговорах в Стамбуле появился Роман Абрамович.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962628-peskov-prokommentiroval-poyavlenie-abramovicha-na-ukrainsko-rossiyskih-peregovorah-v-stambule/