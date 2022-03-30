Отказ от НАТО и ядерного оружия: Мединский рассказал об итогах переговоров России и Украины в Турции

Владимир Мединский. Фото: kremlin.ru

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подробнее рассказал об итогах встречи двух сторон в Стамбуле.

Как пишет "Интерфакс", цитируя выступление Мединского в эфире телеканала "Россия 24", Киев "впервые показал свою готовность выполнить важнейшие условия" Москвы.

"Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", - заявил Мединский.

Сообщается, что эти тезисы Украина сформулировала в письменном виде и представила российской делегации на переговорах в Стамбуле 29 марта.

Принципы "возможного будущего соглашения", по словам главы российской делегации, включают:

отказ Украины от вступления в НАТО;

фиксация внеблокового статуса Украины;

отказ Украины от ядерного оружия, а также владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения;

отказ Украины от размещения иностранных военных баз и военных контингентов;

обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия.

Помощник президента РФ также отметил, что "принципиальная позиция России в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной".

"Работа продолжается, переговоры продолжаются", - добавил он в заключение.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров отказался возвращать Крым и Донбасс военным путем следующие 15 лет, а также пообещал отказаться от вступления в военные союзы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962857-otkaz-ot-nato-i-yadernogo-oruzhiya-medinskiy-rasskazal-ob-itogah-peregovorov-rossii-i-ukrainy-v-turtsii/