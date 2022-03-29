Начала переговоров между Украиной и Россией ожидают в Стамбуле. Туда же прибыл Абрамович

Журналисты ожидают прибытия делегаций России и Украины. Кадр из видео: Telegram/ТАСС

Переговоры украинской и российской делегаций состоятся сегодня, 29 марта, в 10:30 по мск (13:30 по времени Нур-Султана). Мероприятие будет закрытым для прессы, передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Российская делегация прибыла в Стамбул 28 марта. Переговоры России и Украины состоятся во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что перед встречей двух сторон проведет переговоры и с Москвой, и с Киевом.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, Россия надеется, что на стамбульской встрече с Украиной будет достигнут первый этапный результат. В целом российская сторона рассчитывает на "быстрое продвижение вперед" в переговорах.

При этом не исключается, что Эрдоган затронет вопрос обострения в Карабахе.

На переговорах будет присутствовать Роман Абрамович. Ранее в WSJ сообщили о симптомах отравления у олигарха.

Журналисты со всего мира выстроились около дворца. Ожидают прибытия делегаций. Меры безопасности на территории проведения переговоров усилены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962557-nachala-peregovorov-mezhdu-ukrainoy-i-rossiey-ozhidayut-v-stambule-tuda-zhe-pribyl-abramovich/