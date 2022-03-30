Госорганам России запретят закупать иностранное программное обеспечение

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Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому госорганам РФ запрещается закупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством.

Как сообщает РИА Новости, запрет вступит в силу 31 марта.

"Заказчики не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", - цитирует издание текст указа президента РФ.

Отмечается, что закуп иностранного софта возможен, если без него и соответствующих услуг обойтись невозможно, однако в этом случае все закупки должны быть согласованы с уполномоченным органом.

Издание сообщает также, что с 1 января 2025 года органам государственной власти РФ полностью запретят использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962861-gosorganam-rossii-zapretyat-zakupat-inostrannoe-programmnoe-obespechenie/